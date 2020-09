The Neighbourhood přijedou v listopadu 2021

Americká alternativní poprocková skupina The Neighbourhood se vrátí po předešlém, beznadějně vyprodaném koncertě. Hudební dráhu odstartovali v roce 2011 a do povědomí se dostali debutovou deskou I Love You a dvakrát platinovým singlem Sweater Weather. Za celou dobu existence nepřestali udávat trendy a novým albem to jen potvrzují.