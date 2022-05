The Cutthroat Brothers jsou syroví i ve dvou

Rockové kapely byly zpočátku čtyřčlenné, nanejvýš tříčlenné, alternativní White Stripes, The Detroit Cobras a The Von Bondies na konci devadesátých let a ještě před nimi američtí jazzcoroví Sabot však ukázali, že i ve dvou se dá vytvářet agresivní hudba. Potvrzují to i The Cutthroat Brothers, kteří vystoupí v sobotu v klubu 007 na Strahově.