Tenkrát, když ještě byla budoucnost kompletní

Což je záměr, protože tvůrce se ohlíží především do minulých věků. Do doby, kdy vládli naší planetě dinosauři. Jenže jejich dominance, jak známo, definitivně skončila. To si člověk asi nejlépe uvědomí před plátnem Kostra jde (2019). Malíř gigantického ještěra oholil doslova až na kost. Jako by tím chtěl akcentovat pomíjivost a smrtelnost.