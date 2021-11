Téměř nesmrtelná láska Andrey Sedláčkové

Když se o nevěrách píše v literatuře, a právě Kundera to téma ve svých knihách používá, je to zajímavé. Když se však nevěra odehrává v reálném životě, příjemné to rozhodně není. Sedláčková chce ve své knize upozornit i na problém psychického násilí, které nenechává viditelné modřiny, ale je stejně špatné jako násilí fyzické. Z klidného, vyrovnaného a sebevědomého člověka, a takovým je i Martina, dokáže postupně udělat trosku.