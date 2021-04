Tématem festivalu Jeden svět je virtuální komunikace v pandemii

„Při výběru hlavního festivalového tématu jsme se shodli, že Jeden svět musí jako vždy reflektovat aktuální dění doma i ve světě. Nejpalčivějším je podle nás to, jak probíhající pandemie a přesun dění do digitálního světa zvýraznily společenské nerovnosti. Přemýšleli jsme, jak moc máme tuto transformaci našich životů v práci, ve škole nebo v rodině pod kontrolou a do jaké míry jsme už v rozjetém vlaku, který nejde zastavit,” uvedl ředitel festivalu Ondřej Kamenický.

Od 10. do 19. května diváci uvidí festivalové projekce doprovázené streamy debat s filmovými tvůrci. Prvním festivalovým streamem bude předání ceny Homo Homini za rok 2020 společně se zahajovacím filmem festivalu. Od 20. května do 6. června si budou diváci moci pustit všechny filmy na nové platformě Jeden svět online.

Téma letošního festivalu Vypadáváš reflektuje i letošní hlavní tematická kategorie s týmž názvem. Nabídne filmy, které se zabývají nerovností přístupu k on-line informacím, závislostí na internetu, manipulací ve virtuálním prostředí nebo tím, jak technologie přebírají lidské předsudky do svých algoritmů a přenášejí je do nových oblastí.

Sociální sítě a vztahy, které na nich vznikají, zkoumá časosběrný dokument Kateřiny Hagerové a Asada Faruqiho Manželství, který festival uvede v evropské premiéře. Snímek sleduje dvojici, která se potkala při hraní počítačové hry a pět let žila svůj vztah především on-line. Na to, jaký vliv má všudypřítomnost mobilů a internetu v životech generace Z, odpovídá film režisérky Liz Smithové Naše generace Z. Jako generace Z se označují lidé narození od poloviny 90. let do roku 2012, kteří vyrostli na internetu.