Swingový muzikant Petr Kroutil: Nejtěžší je přesvědčit své spoluhráče

Vzhledem k tomu, že vystoupí padesát umělců, bylo náročné najít termín. Stěžejními hosty jsou Michal Malátný, Dalibor Gondík, Hostivický pěvecký sbor a Jirka Vejdělek, od těch jsem se musel odpíchnout. Jsou to obvykle vytížení lidé, ale naštěstí teď není v naší branži vytížený nikdo, což je hořká pravda. Koncert se už překládal dvakrát, takže pevně doufám, že tentokrát to vyjde.

Lhal bych, kdybych řekl, že jsem to vymyslel. Inspiroval mě německý zpěvák Max Raabe, který to dělal už před třiceti lety. Chodil na naše koncerty v Německu, když jsem ještě hrál s Ondrou Havelkou, a strašně se mu líbily. Má v Německu podobnou kapelu jako já, je slavný a populární a v jednu chvíli začal dělat tohle.

On tu myšlenku už opustil, ale já ji pořád rozvíjím. Pak je tu samozřejmě projekt Postmodern Jukebox, ale jeho členové to dělají v malé partě.

Nejkrásnější životní setkání vznikají náhodou. Setkání s Chuckem Wansleym, který přijede, bylo jedno z nich. Kamarád, jenž hraje na bicí, ho přivedl na jedno mé hraní tady v Praze před čtyřmi lety a mně se hrozně zalíbil. Zazpívali jsme si a bylo to super. O přestávce na něj tak koukám a říkám mu, že vypadá jako Cab Calloway, což byl slavný zpěvák ve třicátých letech. Zeptal jsem se, jestli si se mnou nechce zazpívat za tři dny na premiéře jednu píseň, která byla přímo pro něj. On neváhal, oblékl se do bílého fraku, jaký nosíval Cab Calloway, a tím se rozhodlo, že spolu budeme zpívat. I když jsem tehdy dalšího zpěváka nepotřeboval, z naší pracovní spolupráce se vyvinulo krásné přátelství.

To jsou housle s takovým roztrubem. Většina lidí neví, co to je, ani jak to vypadá, což je normální. Když začne hrát hlavní motivy Pražského výběru, tak se diví, protože ten zvuk ještě neslyšeli. V tom je i způsob, jak přivést ke swingu další lidi skrze moderní muziku předělanou do swingu.