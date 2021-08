Švédská skupina ABBA oznámí nové aktivity

Nejmenovaný zástupce společnosti Capitol Music Group řekl deníku The Post, že 2. září odpoledne se bude v Rumsey Playfield v Central Parku v New Yorku konat speciální setkání pouze pro zvané. Na něm budou slavnostně oznámeny aktivity, které kapela pro nadcházející období nachystala.

Očekává se, že půjde o dlouhodobé „hologramové turné“ nazvané Voyage. O něm se hovoří již od roku 2016, uvedla BBC. Skupina prý také vydá až pět nových písní a dokument jako doprovodné aktivity k hologramové koncertní show.

„ABBA je konečně zpět. Příští pátek plánuje vydat svou novou hudbu. Je to obrovská událost,“ řekla s kapelou spojená osoba, na kterou odkazuje britský list The Sun.

„Fanoušci by si měli držet klobouky, protože to bude divoká jízda,“ prozradil zdroj blízký kapele serveru nypost.com. „Björn, Benny, Agnetha a Anni-Frid budou hovořit o premiéře písní a konečně odhalí své ABBA-tars. Tak budou jejich postavy v hologramovém turné nazvány. Budou v něm nejenom písničky, ale členové kapely pohovoří i s publikem. Pro diváky to bude jako krok zpět v čase.“

Nápad od manažera Spice Girls

Na začátku května mluvil o plánech Björn Ulvaeus, který ujistil, že „letos určitě“ kapela představí nový hudební materiál. Žádné konkrétní datum ale neuvedl. V rozhovoru pro britskou BBC v roce 2019 sdělil, že nápad na hologramové turné vnukl švédské čtveřici manažer dívčí skupiny Spice Girls Simon Fuller.

„Přijel do Stockholmu a představil nám myšlenku, že bychom mohli vytvořit identické digitální kopie sebe sama v určitém věku a že by tyto kopie pak mohly vyjet na turné a zpívat naše písně. Viděl jsem ten projekt, když byly jeho přípravy zhruba v polovině. Teď už je ohromující,“ řekl Ulvaeus.

Blondýnka Agnetha, nad ní Björn, vedle něj stojící Benny a sedící Anni-Frid vytvořili na začátku 70. let minulého století skupinu, která později vytvořila světoznámé hity jako Dancing Queen či Mama Mia. Foto: Profimedia.cz

Celý koncept se může zdát riskantní, zvláště poté, co se v jiných případech příliš neosvědčil a ani ohlasy na podobné hologramové akce nebyly zrovna pozitivní. Odborníci na takové koncertní ztvárnění ale pro The Post řekli, že špičková technologie nikdy nebyla lepší.

„Nikdy nic takového neexistovalo,“ podotkl Dave Nussbaum, zakladatel a generální ředitel společnosti PORTL se sídlem v Los Angeles.

Spekuluje se také o tom, že Voyage by mohl být název nového alba skupiny.

Navázání na slavnou éru

Švédská popová kapela ABBA prožila aktivní období v letech 1972 až 1983. Na kontě má mnoho hitů, mimo jiné Waterloo (s touto písní vyhrála Eurovision Song Contest v roce 1974), SOS, Fernando, Dancing Queen, Money, Money, Money či Mamma Mia. Tvoří ji zpěváci a hudebníci Agnetha Fältskogová, Anni-Frid (Frida) Lyngstadová, Benny Andersson a Björn Ulvaeus. Její členové mezi sebou uzavřeli dvě manželství (Faltskogová s Ulvaeusem a Lyngstadová a Anderssonem), ta však skončila v roce 1979, respektive 1981 rozvodem.

Skupina se později znovu výrazně proslavila díky filmu podle muzikálu Mamma Mia! z roku 2008. V hereckých rolích se v něm představili Meryl Streepová, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard či Amanda Seyfriedová, kteří na stříbrném plátně připomněli největší hity formace. O deset let později mělo premiéru filmové pokračování Mamma Mia: Here We Go Again!

V roce 2018 kapela oznámila, že chystá hologramové turné a také nový materiál. Pandemie koronaviru však plány posunula. Letos na začátku roku se objevila zpráva, že by se ABBA mohla představit na italském písničkovém festivalu San Remo. To se ale nestalo.