Svátek blues a funku začne 12. listopadu v Šumperku

Do Šumperka zavítají americký slide-kytarista Lil' Ed Williams, člen doprovodné kapely Muddyho Waterse John Primer nebo funkový, jazzový a rhythm & bluesový saxofonista Pee Wee Ellis.

„Jako festival propagující už pětadvacet let hudbu s tak hlubokými kořeny ve Spojených státech jsme měli přípravu letošního ´koronavirového´ ročníku značně ztíženou. Jsme si nicméně jisti, že festival v podobě, v jaké jej nyní představujeme, proběhne. Věřím, že udržíme tradici akce, která v minulosti zaznamenala jen skutečně velmi výjimečné programové změny,” uvedl ředitel festivalu Vladimír Rybička.

„Domnívám se, že se nám i přes nelehkou situaci podařilo sestavit velmi lákavý program, který představí jak legendy našeho žánru, tak zcela čerstvé objevy a přísliby do budoucna,” podotknul dramaturg přehlídky Ondřej Bezr.

Lil' Ed Williams s kapelou The Blues Imperials

Za hlavní hvězdu bude letos zřejmě kytarista Lil' Ed Williams s kapelou The Blues Imperials. Přivážejí moderní chicagské kytarové blues. Ale mezi těžké váhy patří i americký saxofonista Pee Wee Ellis, který hrával s Jamesem Brownem a Van Morrisonem. V jeho případě nejde o klasické blues, ale spíše jazz-funk s kořeny v šedesátých a sedmdesátých letech.

Rakouský bluesový písničkář Hans Theessink je milovníkem dřevních bluesových stylů i hudebních nástrojů, na Blues Alive poprvé koncertoval již v roce 2003. V čele big bandu dorazí do Šumperka fenomenální maďarský harmonikář Mátyás Pribojszki. Formace nese název Jumping Matt and his Combo feat. Custom Big Band.