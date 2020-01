Sudetské Němce vítalo Bavorsko i vidlemi a postřikem DDT

Autorovo úvodní shrnutí předválečného vývoje není příliš přínosné, zvlášť pro českého čtenáře, a obsahuje i pár nepřesností, naopak velmi přínosné jsou kapitoly věnující se poválečným událostem, které se týkají života odsunutých v Německu nebo nových obyvatel v českém Krušnohoří. V Česku se moc nepíše o tom, co se dělo v Bavorsku a v Sasku, kam mířily miliony německy hovořících obyvatel nejen z Čech, ale z mnoha dalších zemí. Situace se vyhrotila, když docházelo místo.

Naštvaný bavorský sedlák v kožených kalhotách, který žene s vidlemi své otrhané soukmenovce, sice nepředstavuje běžnou praxi, ale není to daleko od pravdy. I většina německých článků potvrzuje to, co popisuje americký historik.