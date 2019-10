Sting vydává živák My Songs

Sting se na scéně objevil už koncem sedmdesátých let, kdy rozjel skupinu The Police se Stewartem Copelandem a Andym Summersem. Tehdy zaujali mixem rocku, reggae a popu ve spojení se Stingovým velmi osobitým zpěvem. Postupně se zařadil k nejslavnějším umělcům světa a dotáhl to až do Rokenrolové síně slávy.

My Songs je vlastně živé Best of, kde Sting zpívá hity jako Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne nebo Message In A Bottle.