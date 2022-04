Steve Vai kradl na začátku kariéry zahradní světla

Americký kytarista Steve Vai, jenž za svou hvězdnou kariéru prodal na patnáct milionů desek, prozradil, že byl vždy ochoten udělat vše pro to, aby se prosadil. Dokonce zašel za hranice pravidel slušného chování. Šlo i o troufalé krádeže. Přiznal to v rozhovoru pro magazín Far Out.