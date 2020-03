Starý hit R. E. M. se vrátil do žebříčku

V době, kdy svět vstoupil do boje s koronavirem, se aktuální stala známá písnička americké skupiny R. E. M. z konce osmdesátých let. Je příznačně nazvaná It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine), tedy Je to konec světa, jak jej známe (a cítím se dobře). Nedávno se dostala do Top 100 v americkém žebříčku iTunes. Stalo se tak jen pár dní poté, co Světová zdravotnická organizace označila koronavirus za globální pandemii.