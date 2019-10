Staré Vršovice objektivem Františka Dostála

To by ale samo o sobě na takto pojatou publikaci nestačilo. Jako nadstavba musí přijít autorova schopnost zachytit dění tak, aby obrázky dokázal oslovit i lidi, kteří nejsou s lokalitou svázáni nebo ji vůbec neznají. František Dostál tohle dokáže především tím, že umí vypíchnout pouliční humorné situace tak, aby oslovily pozorovatele takzvaně na první dobrou. Na starobylých vratech je umístěna ozdobná hlava lva a vedle ní visí schránka s nápisem – Letáky ne. Jako by šelma hlídala dodržování tohoto nařízení.

Co by to však bylo za obrázky z Vršovic, kdyby mezi nimi chyběly ty, které ukazují tamní významný fenomén, totiž fotbal. Logo s klokanem klubu Bohemians se skví na jedné fotografii nad tribunou stadionu. Vačnatec díky tomu vypadá, jako by levitoval nad zemí.