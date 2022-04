Spisovatelka Kateřina Tučková: Chybí nám ženské vzory

Mám pocit, že současná katolická církev člověku to věření spíš trochu komplikuje. S veškerou úctou k tradici, historii i mimořádným osobnostem, které v církvi působí, řekla bych, že problémů, které lze dnes už jen těžko přehlížet, je příliš. Sexuální zneužívání, krytí pachatelů anebo neochota přizvat ženy k rozhodování o směřování církve, tedy povolit svěcení žen na katolické kněze a umožnit jim tak příslušnost k vyšší hierarchii, to všechno jsou překážky, které mnoho lidí na cestě víry brzdí, pokud je přímo nezastaví jako mě. Obávám se, že katolická církev ztrácí na důvěryhodnosti, takže si mnozí v srdci uchovají víru, ale už ne potřebu žít ji v rámci instituce.

Českoslovenští komunisté byli prostě důslední, a v naplňování doktríny dokonce mnohem důslednější než v ostatních zemích východního bloku. To se odráželo například v nucené kolektivizaci vesnice, kdy sice zpočátku povolili malorolníkům hospodařit, ale výší povinných dodávek je prakticky zlikvidovali. Stejné to bylo se zákazem podnikání, které zůstalo v rámci malých rodinných živností v ostatních sovětských satelitech povoleno.

Nicméně protože věřící v různých částech světa, potažmo v různých vrstvách společnosti nemají stejný náhled na genderovou rovnost, bojí se současní představitelé církve tuto věc přehodnotit. Spolu s Felixem Davídkem se však obávám, že je to špatně. Čím déle budou vůdčí osobnosti církve váhat s větším zapojením žen do chodu církve, tím více jich řady věřících opustí. A s nimi jejich děti, celé příští generace.

Myslím, že od mého dětství se situace výrazně zlepšila. S větší přítomností žen ve veřejném prostoru se začala šířit osvěta, lidé jsou k rovnosti mužů a žen citlivější, umíme problémy pojmenovat. Stále tu jsou ale skleněné stropy, nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, nestejné platové ohodnocení anebo nesouměrné rozdělení práce a péče v rodinách. Nicméně i když realita ještě pokulhává za legislativou, mají ženy možnost se z nevýhodné osobní pozice vymanit. To ale souvisí i se sebevědomím a to zase se vzděláním.

Kupříkladu my jsme s kolegyněmi Renátou Fučíkovou, Lenkou Křížovou a Annou Musilovou v knize Hrdinky představily šedesátku myslitelek, vědkyň, umělkyň, spisovatelek nebo odbojářek či zachránkyň, mezi nimiž je i několik v Čechách narozených nositelek Nobelovy ceny, které by měly být v obecném povědomí. Určitě by to napomohlo k většímu respektu mužů vůči takzvaně slabšímu pohlaví a dospívající dívky zas povzbudilo na cestě za vlastními cíli a sny.