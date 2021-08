Spisovatel Václav Holanec: Upřednostňuji niterná dilemata

Není to tak, že bych si sedl a řekl, že teď vymyslím zajímavý námět. Zpravidla to probíhá záhadným způsobem. Spojí se mi střípky mozaiky, zkušenosti, myšlenky z knih, zajímavosti z médií.

Asi před devíti lety mě napadlo, jak by vypadal svět, z něhož by vymizela mužská sexualita. Na podobnou úvahu jsem také narazil v knize Červená královna Matta Ridleyho.

Přišlo mi atraktivní spojit sexualitu s duchovnem. Farář je v diametrálně odlišné situaci než kdokoli jiný. V audiovizuálních médiích stále narážíme na vnější atributy konfl iktu, ale mě jako diváka a čtenáře vždy při dramatu bavilo, co se odehrává v hlavě důležitých postav.

Pokud společnosti odeberete mužskou sexualitu, musíte domýšlet důsledky. Snažil jsem se vybudovat fiktivní svět do nejpodrobnějších detailů. Nešlo opomenout ženskou potřebu nejen sexuálního, ale i emocionálního rázu.

Kdyby se lidé zamysleli nad tím, jak by vypadal jejich ideální partner, a měli možnost si jej sestrojit, bůhví, co by nastalo. Jde o velmi zajímavé téma a také záludnou past.