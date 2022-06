Spisovatel Tony Parsons: Hledal jsem příběh pro japonský bar

Nyní věřím, že jsem ten klíč našel a zvládnu to. Uvědomte si, že třeba James Bond vlastně v podstatě nestárne a nijak zásadně se nevyvíjí. Díky tomu, že má Max Wolfe dceru, jsem si uvědomil, že nechat ho zrát, bude mít něco do sebe.

Dvacáté první století je jen dvacet let staré a podívejte se, co všechno se stalo. Jedenácté září, velké finanční krize, covid, válka na Ukrajině. Měli jsme pocit, že můžeme něco plánovat a předvídat směr, ale dostali jsme lekci o tom, že se všechno může z ničeho nic změnit. Mysleli jsme si, že takové zvraty jsou otázkou minulosti, že se s nimi potýkali naši rodiče nebo spíš prarodiče. Ale svět je pořád nejistý. Platí to pro světové dění, země i jednotlivce. I pro manželství.

Přiznám, že další věc, která mě inspirovala, byl unikátní japonský bar, který jsem objevil v Tokiu. Od doby, co jsem ho našel, jsem přemýšlel, jaký příběh bych do něj mohl zasadit, protože mi bylo jasné, že by mohl být pro čtenáře zajímavý. Je to malé místo, které je tak zvláštní, že si každý bude nejspíš myslet, že jsem si ho vymyslel. Ale existuje.