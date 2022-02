Spisovatel Tomáš Maleček: Překvapilo mě, kolik se toho o Cimrmanovi dalo zjistit

Už patnáct let chodí minimálně jednou měsíčně do pražského Divadla Járy Cimrmana. Pětadvacetiletý Tomáš Maleček obdivuje veledílo fiktivního vynálezce, cestovatele a myslitele tak moc, že mu věnoval svou literární prvotinu. Dostala název Divadlo Járy Cimrmana po padesátce… Vystudovaný učitel němčiny a dějepisu ji původně napsal jako diplomovou práci, do knižní podoby jí pomohl Zdeněk Svěrák. Maleček se nyní věnuje rozhlasové žurnalistice a připravuje další cimrmanovskou tematikou inspirovanou knížku.