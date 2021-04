Spisovatel John Gray: Vztahy čelí více výzvám než dřív

Není to dobře. Když muži nejsou dost maskulinní a jejich protějšky se nechovají ženským způsobem, potýkáme se s čím dál větším množstvím konfliktů. Stále méně párů vstupuje do manželství, vztahy dlouho nevydrží, přitažlivost rychle opadá a lidé se nudí. Je to trochu ponurý obrázek, ale podle mě vztahy čelí více výzvám než dřív.

Pro nějakých deset procent lidí to možná není jejich pravda. Můžou být dobrovolně nešťastní, nebo najít jiné řešení, nevím. Většina lidí ale byla nadšená. Ještě dalších deset let jsem své myšlenky zkoumal ze všech stran a potom jsem napsal tu knihu.

Když jsem byl chlapec, nechtěl jsem na tomhle světě být. Zdál se mi bláznivý. Nechtěl jsem chodit do školy a mluvit s lidmi. Připadali mi zlí, žárliví a líní. Měl jsem hodně strachů. Stal jsem se proto mnichem a devět let žil v celibátu. Pocítil jsem jednotu s bohem.

To mi dalo sílu dávat lásku, i když ostatní nemilovali mě. Protože lidé často nevědí, jak milovat. V nebi je jenom láska. Teď mám krásný život, protože lidé mi nemohou ublížit. Dnes už chápu, že když se mnou má někdo problém, je to jeho problém, ne můj.

Když jsem přišel na to, že to můžu udělat já, došlo mi, že to mohou udělat i ostatní, a rozhodl jsem se to s nimi sdílet. Takže jestli jsem chtěl někdy přestat? Ne, nikdy s tím neskončím.