Spisovatel Jindřich Vacek: Kwakiutlové bojovali majetkem

Jeho překvapivým, pozdním debutem coby prozaika je román Zajatci Pána bouří (vydaný nedávno právě v Argu), etnografická detektivka o bílých zajatcích, kteří ve vesnici indiánského kmene Kwakiutlů pátrají po vrahovi jednoho z indiánů, aby sami unikli obvinění z jeho vraždy. Přitom se zaplétají do bludiště indiánské mytologie a záhy zjišťují, že se svým dosavadním přístupem ke světu si dlouho nevystačí.

Pokud jde o psychologii, v pátém ročníku romanistiky jsem ji začal studovat jako rozšiřující obor. Bohužel jsem uzavřel jen dva ročníky, protože krátce po ukončení studia jsem odešel pracovat do Rumunska. Z psychologie mě zajímala obzvlášť psychologie sociální, kterou jsem se učil z tehdy zakázaných skript Milana Nakonečného. Dozvěděl jsem se v nich o knize Kulturní vzorce Ruth Benedictové, pořídil jsem si její text a v něm mě zaujali právě Kwakiutlové.

Uspořádáním své společnosti. Ta měla, stejně jako většina společností severoamerických indiánů, s výjimkou Pueblanů, dionýskou povahu, jak to nazývá Ruth Benedictová. Kwakiutlové stejně jako příslušníci dalších kmenů tíhli k extázi, ale všechny ostatní předčili přísně hierarchickým uspořádáním společnosti od šlechty po otroky a důležitostí, kterou přikládali majetku. Jak sami říkali, nebojovali zbraněmi, ale majetkem.

V Americe jsem nikdy nebyl, mimo Evropu jsem navštívil jen Izrael. Materiál k Zajatcům Pána bouří jsem čerpal výlučně z knih. Nebylo to nijak snadné. Tuto svou prvotinu jsem napsal v roce 1992 v Bukurešti, kde jsem na fakultě učil češtinu a také lužickou srbštinu. Bylo to teprve tři roky po pádu Ceaušeskovy diktatury a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba byla v Rumunsku v plenkách.

Abych mohl využít jejích služeb, potřeboval jsem potvrzení děkana, že k výuce češtiny potřebuji studovat Kwakiutly. To mi vystavila děkanova sekretářka, která ráda psala básně a podpisovala svého šéfa. Práce Franze Boase o Kwakiutlech, které jsem si objednal, jsem bohužel nedostal v tištěné formě, ale na filmech. Z těch mi v Národní knihovně zhotovili maličké fotografie, na nichž jsem text luštil lupou.

Knihu samotnou jsem napsal během asi čtrnácti dní, ale kulturu Kwakiutlů jsem studoval velmi dlouho. Hotovou knihu jsem nabídl nakladateli Ivovi Železnému. Jeho šéfredaktorovi Janu Hlavičkovi se líbila, ale Železný se obával, že neprodá českého autora. Tak se stalo, že Zajatci Pána bouří skončili na celých devětadvacet let v mém šuplíku. Argu jsem je nabídl teprve v době, kdy jsem psal své paměti nazvané Všechny moje toulky, které vyšly loni v nakladatelství Academia.

Byla to právě práce na mých pamětech Všechny moje toulky. Považuji je za skutečně dobrou knihu. Její stěžejní částí je oddíl věnovaný Rumunsku, katastrofální situaci v zemi za vlády prezidenta Ceaušeska a brutálnímu neokomunismu Iona Ilieska. Do textu je zakomponováno několik článků, které jsem v roce 1990 o Rumunsku napsal do týdeníku Respekt. Potěšení z práce na tomto titulu mě přimělo, abych sáhl po starém rukopisu.