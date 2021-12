Spider-Man dospěl v muže

Je tomu bez pár měsíců dvacet let, co svět poznal mladého herce Tobeyho Maguira jako sirotka, podivínského, nikterak oblíbeného středoškoláka Petera Parkera, jehož život stál celkem vzato za starou belu. Když ho ale na exkurzi v laboratoři kousl radioaktivní pavouk, Peter získal netušenou pružnost, jasné vidění, schopnost přichytit se k povrchu, šplhat po zdech a vystřelovat sítě ze zápěstí.

Filmový Spider-Man v režii Sama Raimiho byl tedy roku 2002 na světě. První film s Willemem Dafoem jako Normanem Osbornem neboli padouchem Greenem Goblinem, mladičkou Kirsten Dunstovou v roli Peterovy spolužačky Mary Jane a s Jamesem Francem jako Harrym Osbornem měl takový úspěch, že vzápětí vzniklo druhé a třetí pokračování.

To už ale největší zájem opadl. O vzkříšení slávy se pokusily dva filmy Amazing Spider-Man v režii Marca Webba, ale byly to propadáky. A pak se v roce 2015 dohodlo studio Sony se studiem Marvel, že se Spider-Man může objevit v několika filmech Marvel Cinematic Universe – a vyšlo to.

A máme tu konec tajemství. Zvědavci se dočkali, Spider-Manova totožnost bude poprvé ve filmové historii odhalena. Foto: Falcon

Titulní hrdina dostal tvář Toma Hollanda, a i když neměl v tu chvíli vlastní film, s Captainem Americou, Iron Manem, Hulkem a dalšími se to ve filmech Captain America: Občanská válka, Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame táhlo docela dobře. Nová spidermanovská série mohla odstartovat.

Identita odhalena

„S velkou mocí přichází i velká odpovědnost.“ Tato slova představovala ve všech pojetích příběhů Petera Parkera – od komiksů přes televizní seriál, Raimiho trilogii Spider-Man, dvojici filmů The Amazing Spider-Man až po díla společnosti Marvel – konec dětství, dospívání a následné odhodlání jednat. Nicméně až dosud byl Peter Parker chráněn svou tajnou identitou.

Ve filmu Bez domova je ale identita sedmnáctiletého středoškoláka ze sousedství odhalena. Peterovo rozhodování je od té chvíle mnohem komplikovanější, protože cesty Petera a Spider-Mana se spojují v cestu jedinou.

„Peter se vždy snaží jednat správně,“ říká režisér Jon Watts, ale dodává, že není vždy snadné určit, co vlastně správné je. „Peter dokáže i sám sebe přesvědčit o tom, že správné je právě to, co mu nejvíce vyhovuje. Je rozpolcený, protože vidí rozpory mezi tím, co chce právě teď, a tím, kam ho vede jeho osud. A někdy se situace, které se zpočátku zdají být velmi jasné, ukážou jako mnohem složitější.“

Stát se sám sebou

„Snímek Bez domova začíná bezprostředně po událostech filmu Daleko od domova, po čemž jsme dlouho toužili – pokračovat v příběhu ihned v danou chvíli, kdy předchozí film skončil,“ dodává producent Kevin Feige.

„Tady se nám to konečně podařilo, ale pro Petera to není nic příjemného. Když nastupuje do posledního ročníku, obklopuje ho spousta zmatků. Obecně je to úplně jiná situace, než v jaké jsme se s ním setkali ve filmu Homecoming, když nastupoval do ročníku druhého.“

Už na konci filmu Daleko od domova je Peter připraven stát se sám sebou a také hrdinou, kterého v něm všichni vidí. Náhle však je obviněn z vraždy Quentina Becka (alias Mysteria), který jeho tajnou identitu odhalil, a Peter se ocitá v podivné situaci.

„Celý svět se mu převrátil vzhůru nohama. Ve chvíli, kdy by se mu mělo všechno dařit – za chvíli bude v posledním ročníku střední školy, má přítelkyni, našel rovnováhu mezi Spider-Manem a Peterem Parkerem –, se to celé zvrtne, on už nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života, a tím se jeho nebližší ocitnou ve velkém nebezpečí,“ říká jeden z autorů filmu Chris McKenna.

Tom Holland, který hraje titulní postavu už popáté, o Peterovi říká: „Když jsou v sázce jeho přátelé, když má kvůli němu potíže i jeho teta, když si uvědomuje, že jim nepřímo zničil život, ví, že musí něco udělat. A mně se líbí připomínka toho, jak je Peter ještě pořád mladý: když jde za Doctorem Strangem a prosí ho, jestli nemůže prostě nějak zařídit, aby všichni zapomněli, kdo je, vidíme, jak je naivní. To je úvaha, která by napadla jenom dítě.“

Režisér má pravdu

Vedle Toma Hollanda se vracejí i další herci v čele s Jacobem Batalonem jako Nedem a Zendayou v roli MJ. Tato trojice se od začátku natáčení velmi sblížila a režisér Watts musel občas zvažovat, kdy je má nechat blbnout a kdy je naopak krotit.

„Někdy je to pro něj noční můra, protože na place si spolu užíváme tolik zábavy, že je těžké nás uhlídat. Ale dodává to našim vztahům takovou hloubku, jakou by herci jen tak nedokázali zahrát,“ řekl o natáčení Holland a dodal, že na oplátku si všichni uvědomují, kdo má hlavní slovo.

„Jako herec si vždycky dávám záležet na tom, aby režisér věděl, že má vše pod kontrolou. Mým úkolem je dělat to, co mi řekne, a jeho úkolem je mě vést. Možná se na něčem neshodneme a já vyjádřím svůj názor, ale hlavní slovo tu má on. A já říkám ano, šéfe, ne, šéfe.“

Vracejí se i představitelé padouchů Willem Dafoe, Alfred Molina a Jamie Foxx v rolích Green Goblina, Doc Ocka a Electra. „Bylo úžasné sledovat je, jak znovu oblékají kostýmy a vžívají se do svých postav,“ říká Holland. „A všímat si třeba toho, jak Alfreda ohromil technologický pokrok a jak se filmy za tu dobu změnily.“

Když natáčel Spider-Mana 2, byla prý jeho chapadla v podstatě loutky – jeho pohyby zajišťovala čtveřice nebo pětice lidí. Tentokrát byl na speciálním rameni, tvořeném plošinou na tyči s obrovským závažím na konci.