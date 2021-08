Southpaw jsou zpět. Po deseti letech vydávají nový singl i album

Deska I’m Really Gonna Miss These Songs When I’m Dead přináší jedenáct skladeb. „Ta deska je vlastně takovou naší best of kolekcí za těch deset roků. Tematicky je hodně o intimních věcech, jako jsou smrt a jiné životy tak, jak je vnímáme my. Tedy spíše spirituálně a optimisticky. Je to celkově hodně radostná a emotivní sbírka písní,“ říká s úsměvem Burian.