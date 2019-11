Sopranistka Sarah Brightmanová: Ráda si po koncertu dávám pivo

Vyrážíte již na své šesté světové turné. To první se konalo na konci devadesátých let a jmenovalo se One Night in Eden. Jak na ně vzpomínáte?

Bylo to poprvé v mé kariéře, kdy jsem vyrazila ven a něco takového prožila. Bylo to úžasné, protože jsem po letech strávených prací v muzikálech dala poprvé dohromady vlastní turné, které vypadalo tak, jak jsem si představovala. Mohla jsem uplatnit všechny své nápady a zpívat všechny písně, které jsem si přála.

Byla jsem nervózní, protože jsem nevěděla, jak budou lidé reagovat. Ale na druhou stranu jsem si byla vědomá svých zkušeností a věděla jsem, že umím připravit zajímavý koncert. Byla to krásná doba.

Jaké momenty si na turné nejvíc užíváte?

Popravdě řečeno miluji ten okamžik, kdy slezu na konci koncertu z pódia, publikum je spokojené, lidé tleskají a vstanou, já mám za sebou přídavek a dostavuje se obrovská úleva. Převléknu se a moc ráda si dám pivo. A k němu ráda sním pár bramborových chipsů.

To je ten nejzábavnější okamžik. Potom mě lidé přicházejí do zákulisí pozdravit a nastává čilý ruch, který mě baví.

Nazpívala jste duety s řadou skvělých zpěváků. S kým jste sdílela pódium nejraději?

To je těžká otázka, protože všichni umělci, se kterými pracuji, jsou úžasní. Například zpívat s Antoniem Banderasem byla obrovská zábava. Vzpomínám, jak jsme na narozeninách mého exmanžela Andrewa Lloyda Webbera zpívali duet z Fantoma opery a skvěle se bavili. Miluji také spolupráci s úžasným operním pěvcem Plácidem Domingem.

Sarah Brightmanová Foto: Universal Music

Obdržela jste řadu ocenění. Kdy jste se cítila nejvíc poctěna?

Možná ve chvíli, kdy jsem byla požádána, abych s jednou z nejslavnějších čínských zpěvaček zpívala na zahájení letní olympiády v Pekingu v roce 2008 ústřední píseň You and Me. Byla jsem jediným západním umělcem, který se na ceremoniálu podílel.

Byla jsem pyšná, že tam reprezentuji Západ. Byl to jeden z nejhezčích momentů mé kariéry. Jinak je pro mě ale nejdůležitější, aby si lidé užívali alb, která vydávám.

Minulý rok jste vydala dvanácté album Hymn. Co pro vás znamená?

Jako do všech svých předešlých alb jsem i do něj vložila velké množství práce a myšlenek. Proto je pro mě velmi důležité. Vychází z mé duše, odráží, jak o věcech smýšlím a co cítím.

Tohle album by mělo v současném dystopickém světě lidi povzbuzovat. Přála jsem si, aby to tak bylo, a tak jsem hodně pracovala s lidským hlasem a sbory. Písně mají být krásné a veselé, měly by se líbit. Hymn znamená chvalozpěv a ty bývají o lásce, naději a radosti.

Jakou radu byste dala hudebníkům na začátku kariéry?

Musíte cítit naprostou vášeň pro hudbu a opravdu tvrdě pracovat. Existuje rčení, že žádný oběd není zdarma. Znamená to, že vás čeká tvrdá práce a musíte být také připraveni, že ne všechno se povede.

Na začátku kariéry jste zpívala mimo jiné v muzikálech svého exmanžela Andrewa Lloyda Webbera. Proč si myslíte, že je jeho práce tak nadčasová?

Pravděpodobně to bude tím, že je opravdu dobrá.

V kterém z jeho muzikálů jste zpívala nejraději?