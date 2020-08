Sopranistka a harfenistka Hana Blažíková: Nejvíce mě přitahuje středověk

Pod pojmem stará hudba je skryto obrovské množství muziky od raného středověku až po pozdní baroko. V součtu je to nějakých tisíc let. Poslouchala jsem ji odmalička, v naší rodině se hrála. Ve škole jsem se potom setkala s hudebníkem a skladatelem Pavlem Jurkovičem, který mě uvedl do světa středověké a renesanční hudby.

Působilo to na mě velmi silně, aniž bych si to v té době uvědomovala. Kolem osmnácti let jsem zjistila, že je mi takzvaná stará hudba bližší než například klasická nebo současná. Po studiích na konzervatoři jsem jela na kurzy staré hudby do Valtic, kde jsem se setkala se snahou o její autentickou interpretaci. Zjistila jsem, že mě to baví, že mi to jde a odpovídá to mému naturelu.