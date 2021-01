Sólíčka a riffy. Kytarista Kotzen a Smith z Iron Maiden mají nový projekt

Úderné riffy a bicí doprovázejí i chytlavé refrény, kde vyniká docela zajímavý Kotzenův zastřený hlas. První ochutnávkou představující tvorbu dua Smith/Kotzen se stal singl Taking My Chances. Celé album by mělo následovat 26. března.

Richard Kotzen, americký multiinstrumentalista a také producent, vydal víc než dvacet alb. V devadesátých letech býval členem glam metalové party Poison, potom hrál ve skupině Mr. Big, která se paradoxně velmi proslavila akustickým slaďákem To Be With You, který ale není pro jejich tvorbu úplně typický. V poslední době vystupoval Kotzen jako frontman The Winery Dogs.