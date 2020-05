Sofia Coppolová chystá svůj první seriál

Minisérie v režii Coppolové bude vycházet z knižní předlohy The Custom of the Country (v češtině Místní zvyk) americké spisovatelky období tzv. pozlaceného věku Spojených států Edith Whartonové.

Coppolová aktuálně pracuje na dramatu On the Rocks, který by se do kinodistribuce měl dostat ještě letos. Dcera slavného režiséra Francise Forda Coppoly má na kontě šest celovečerních snímků. Dosud nejúspěšnějším je romance Ztraceno v překladu, za niž obdržela Oscara za nejlepší původní scénář.