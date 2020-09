Sochař Michal Gabriel: Mám rád zvířata beze jména

No, to by mě taky zajímalo. Nejdřív jsem udělal první figuru s protaženýma rukama, a pak jsem teprve hledal, co znamená. Začalo to praktickým záměrem vytvořit mužskou postavu, která nebude mít podstavec, a přitom bude stát nohama na zemi. Napadlo mě trochu si pomoci surrealisticky a protáhnout figuře ruce až na zem. Mužskou postavu jsem tak stabilizoval a uzemnil. Dá se to vnímat různě. V Německu psali, že to jsou bosé postavy zakořeněné rukama do země. Já je nazval Hráči, protože prodloužené ruce jsem vnímal dynamicky jako nějaké pálky.