Sluneční králové: Národní muzeum zahájilo nejvýznamnější výstavu své historie

Výstava s názvem Sluneční králové zavede návštěvníky do Egypta v období Staré říše, do doby dávných stavitelů pyramid, a to prostřednictvím ve světě dosud ještě nikdy nevystavovaného souboru předmětů.

Největším lákadlem je nicméně poslední část složená ze vzácných předmětů přímo z Egypta. Zde si budou moci návštěvníci prohlédnout například sošku Muže z Abúsíru. „Egyptologové říkají, že mají svého supermana, protože je to pět tisíc let stará soška, je to jediné dochované vyobrazení obyvatele lokality,” konstatoval Lukeš.

„Najdete tam třeba i dvojmisku, na které jsou zbytky červené a černé barvy, je to takový drobný, čtyři tisíce let starý předmět. Je to písařské náčiní, písař měl černou a červenu barvu. Když se podíváte do dnešní doby, minusová čísla píšeme pořád červeně. To jsme nevymysleli my, to vymysleli Egypťané. Výstava není pouze o unikátních předmětech, kterých je tam ohromné množství, ale také o takovýchto zajímavostech a výletech do tisíce let staré historie,“ prozradil Lukeš.