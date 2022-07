Slovenská Alicia Keys nebo ukrajinský rap na festivalu Pohoda

Festival se přehoupl do druhé části s velkými žánrovými jmény i mnohými překvapeními. Norská popová princezna Sigrid přijela s novou deskou How To Let Go. K obvyklému outfitu, modrým džínům se zvýšeným pasem a bílému tričku, kvůli chladnému počasí přidala vestičku. Show připravila pohodovou, fanoušci s ní zpívali, ona s nimi velmi uvolněně konverzovala.