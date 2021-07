Slovanská epopej se usadila v zámku

Jedná se zatím o pracovní podobu s rozmístěnými plátny. „Zatím se jedná o technické osvětlení, do otevření je třeba plátna řádně nasvítit. Zbývají také další dokončovací práce. Plátna jsou ale napnuta a ve stavu, kdy je můžeme Moravskému Krumlovu oficiálně předat,“ uvedla pražská radní Hana Třeštíková (Praha sobě). Lidé do expozice budou moci vstoupit na přelomu července a srpna.

„Jedná se o zápůjčku na pět let, pak počítáme s umístěním v budově Savarinu na Václavském náměstí. Tam je v plánu vystavení na pětadvacet let, mezitím snad již bude mít Praha k dispozici prostory vystavěné přímo pro epopej,“ dodala radní.

Plátna se na Moravu vrátila po deseti letech. Prvních pět obrazů z cyklu odjelo z Moravského Krumlova v atmosféře notně rozjitřených vztahů mezi oběma městy v únoru 2011. Zbylá plátna zůstala vystavená v prostorách zámku do konce října téhož roku, v listopadu rovněž putovala do Prahy. V hlavním městě byla k vidění od 10. května 2012 ve Veletržním paláci, v roce 2017 odjela epopej do Japonska. Po návratu domů skončila v depozitáři. V září roku 2019 začala jednání o možném vystavení opět v Moravském Krumlově. V době pětileté zápůjčky chce hlavní město nachystat prostory pro trvalé vystavení epopeje. Po úpravě prostor zámku, aby splnily veškerá opatření k bezpečnému vystavení pláten, dorazila epopej v posledním červnovém týdnu na Moravu a po nezbytných přípravách je nachystaná k představení návštěvníkům.