Slash vysvětlil, proč nehraje písně Guns N’Roses

Na koncertech ale publikum marně čeká na písně ze Slashovy původní kapely Guns N’ Roses. V rozhovoru pro magazín Ultimate Classic Rock hudebník prozradil, proč to tak je.

„Musím přiznat, že mi po mém odchodu z Guns N’ Roses hraní písniček od této party opravdu chybělo. Když jsem začal hrát sólově, některé jsem do koncertního programu zařazoval. Ale poté, co jsem se se všemi svými kamarády z naší kapely Guns N’ Roses v roce 2016 vrátil, zjistil jsem, že to už s Mylesem a naší kapelou nemusíme dělat,“ vysvětlil.