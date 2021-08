Skyline natočili klip k písni Godzilla na Bali

Scénář klipu společně s ním navrhla a také odrežírovala jeho přítelkyně Bára Cais, o kameru a střih se postaral Honza Kratochvíl. Život na hudební scéně se vrací pomalu do normálu, a tak se Skyline, stejně jako jiné kapely, rozhodli naplánovat i menší podzimní turné.

„Desku Electricity jsme neměli loni možnost představit naživo. Ona si to ale zaslouží a my doufáme, že aspoň letos se to povede,“ dodává Radek Bureš. Brněnský koncert je naplánovaný na 25. listopadu, v Praze má jejich tradiční předvánoční mejdan datum 16. prosince.