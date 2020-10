Skupina Vesna: Ženy jsou krásné i svými nedokonalostmi

Kapelu tvoří zpěvačka, skladatelka a textařka Patricie Fuxová, houslistka a vokalistka Bára Šůstková, klávesistka Olesya Ochepovskaya, bubenice Markéta Vedralová a baskytaristka Tereza Čepková.

Na novém albu jste se vzdálily folklorním vlivům z prvního alba. Co vás k tomu vedlo?

Fuxová: K folklorní tematice jsem přišla v době, kdy jsem žila v zahraničí, hledala jsem svůj domov a životní ukotvení. Nalezení folklorních hudebních kořenů mi pomohlo v celé situaci se vyznat a logicky se začaly objevovat v mých písničkách.

Jenomže v době loňského předávání Cen Anděl jsme v kapele začaly cítit, že folklorní tematika je pro nás vyčerpaná. Měly jsme krizi, asi největší od doby vzniku skupiny. Žádná z nás nevěděla, co bude dál, ale byly jsme přesvědčeny, že pokud budeme pokračovat na bázi folklorních motivů, bude to kalkul, už to nebude přirozené.

Jako autorka většiny písniček Vesny chci, aby ke mně nápady na ně chodily přirozeně. To znamenalo, že ty nové budou jiné. Reflektují poslední období mého života, období, v němž jsem našla ono životní ukotvení. Jsou v textech dost osobní, v hudbě méně pompézní a více přirozené, a v porovnání s písněmi z prvního alba nejsou tolik zaměřené na ženství.

Potřebovaly jsme se hudebně více nadechnout, protože folklor nás svazoval. I proto se album jmenuje Anima, tedy duše, nadechnutí.

Šůstková: Měly jsme také čím dál více nabídek k tomu, abychom hrály na letních festivalech. Bylo to skvělé, byly jsme nadšené, že si nás pořadatelé všimli. Jenže jsme na velkých pódiích repertoár z alba Pátá bohyně takzvaně neuhrály. V klubech zněly písničky skvěle, ve větších sálech také, ale na pódiích pod širým nebem jim něco chybělo.

Snažíme se, aby dobře vypadala vizuální stránka našich koncertů i naše prezentace, snažíme se natáčet dobré klipy, snažíme se na koncertech dobře vypadat i hrát. Na festivalech jsme ale nebyly schopny předat divákům stoprocentní zážitek se vším všudy.

Úplně jste se ale od své hudební minulosti neodstřihly, že?

Fuxová: Zůstaly jsme s ní ve spojení. Uvědomily jsme si také, že kromě toho, že máme rádi přírodu a máme vztah k tradici, ale žijeme ve městě. A to nás z velké části také ovlivňuje a charakterizuje.

Myslely jste na fanoušky, které jste si po vydání prvního alba získaly?

Šůstková: To pro nás bylo velice zásadní. Dlouho jsme přemýšlely, jak se v naší hudbě posunout, a přitom je nezklamat a neranit. Zasekly jsme se na tom. Myslím si, že jsme asi tři měsíce nevěděly, jak s tou skutečností naložit. Hledaly jsme kompromis, ale nakonec jsme se řekly, že to riskneme.

Patricie začala skládat nové písničky tak, jak je cítí, a my se s ní ztotožňujeme. Buď to fanoušci přijmou, anebo ne. Řekly jsme si, že to spolu zvládneme.

Kvůli ženskosti, kterou jste s prvním albem propagovaly, jste se staly vzorem a inspirací řady dívek a žen. Nebudou to teď brát jako zradu?

Fuxová: Takhle jsme o tom nepřemýšlely. Asi proto, že Vesna zatím nemá desetitisíce fanoušků, které by zaujala a inspirovala. Nejsme mluvčí žen. Pokud naše tvorba některé pozitivně ovlivnila a pomohla jim najít sebevědomí, těší mě to. A kromě toho, naše ženská výpověď s vydáním nového alba nekončí. S novým klipem máme připravenou novou, ale pořád žensky laděnou tematiku.

Jakou?

Fuxová: Na prvním albu jsme se tematicky upnuly k bohyním. V šatně jsme ale přitom řešily běžné problémy, třeba že některá z nás není spokojená svou vizáží nebo má pocit, že má na břiše malý špek, který jí nesluší. Nebyly jsme bohyně, realita byla trochu jinde.

Momentálně se v kapele známe víc než tenkrát a naučily jsme se vzájemně akceptovat to, jaké jsme. Respektujeme tedy i své fyzické a psychické stránky.

Nový videoklip k písni Na dračích perutích jsme natočily v šatech upnutých na tělo a komunikujeme v nich o různých partiích a problémech našich těl. Mám na mysli třeba jizvy, to, že některá z nás měla problémy s anorexií a jiná se cítí být tlustší či hubenější, než by chtěla. Je to klip o realitě.

Šůstková: Než jsme začaly pracovat na desce, bavily jsme se o tom, co každá z nás teď prožívá. Chtěly jsme, aby se to v nových písničkách promítlo a vlastně i abychom mezi sebou měly o čem mluvit. Shodly jsme se na tom, že na novém albu odhalíme i to, s čím nejsme spokojeny.

Ochepovskaya: Přesto si myslíme, že ženy jsou krásné i se svými nedokonalostmi.

Šůstková: Tím pádem je jasné, že se naše nová deska dotýká i toho ženství. Je to jedno z témat alba.

Skupina Vesna vydala druhé album. Foto: Ivy Morwen

Jeho vizuální stránku vytvořila Míla Fürstová, česká výtvarnice žijící v Anglii, která na sebe upozornila tím, že udělala obal alba Ghost Stories britské skupiny Coldplay, ona slavná křídla. Co vaší spolupráci předcházelo?

Fuxová: Když jsme se bavily o tom, jak bude vizuálně pojatý obal a následně koncerty, dostaly jsme se i k Míle. A pak se stalo něco nečekaného. Slovenský režisér Peter Hirjak o ní natočil dokument Křídla pro Coldplay, v němž mapoval její kariéru. Míla mu jednou napsala, že se jí líbí naše tvorba a třeba bychom mohly vymyslet nějakou spolupráci. A on nás propojil.

Míla si plánuje projekty a práci na půl roku dopředu, ale my řekly, že na to máme dva měsíce. Odpověděla, že je to málo času a asi to nedopadne. Nakonec kvůli nám odsunula jeden naplánovaný projekt a obal pro naše nové album vytvořila.

Hledaly jsme motiv, který by vyjadřoval ženský i mužský princip. Na obalu jsou luna a slunce, zvířecí motivy, z nichž několik písniček na albu vychází, a také námi vytvořená hvězdná znamení. Vše spojuje zodiak.

Takže to album vlastně nenásilně propojuje ženský a mužský svět?

Šůstková: I o to nám šlo. Zpočátku na naše koncerty chodily především ženy. Postupem času ale přibyli muži, což jsme poznaly třeba podle toho, že se v našem obchodu se suvenýry začaly více prodávat pánské velikosti triček. Inspirovalo nás to.

Chystáte křest alba?