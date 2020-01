Skupina Teepee: Základním tématem je smíření

Oslovovala vás snivá hudba ještě předtím, než Teepee v roce 2015 vznikli?

Lavičková: Vždy jsem měla ráda podobné kapely a umělce, třeba Daughter, Bon Iver, Bena Howarda nebo Auroru. Je pro mě splněný sen, že mohu tenhle styl i vytvářet.

Co vás k němu táhne?

Lavičková: Mám ráda pomalou atmosférickou hudbu, která se dotkne duše. Nejraději chodím na koncerty, na nichž se do takové mohu zaposlouchat, ponořit se přitom sama do sebe a mít nějaký vnitřní zážitek. Dělám to tak, i když si pouštím hudbu doma.

Patočka: Pro mě byly v muzice vždy nejdůležitější emoce a příběh. Vyrostl jsem na country hudbě, kterou jsem poslouchal s tátou. Ta v sobě emoce i příběh má. A je mi blízká klasická písničkářská tvorba. Rosteme se svými oblíbenci.

Například u kapely Bon Iver je zajímavé a inspirativní sledovat přerod z původní písničkářské tvorby k poslednímu albu, které je plné efektů a zvukového spektra. Základem je nicméně vždy klasická píseň s emocemi a příběhem. V Teepee to děláme podobně.

Vznikají vaše písně v prvotním tvaru jako folkové?

Lavičková: Přesně tak, v základu neexperimentujeme. Velmi důležitá pro nás je melodie. Osobně mám ráda, když jsou písně v tom dobrém smyslu slova líbivé. Jinak je skládat neumíme. Většina jich vznikla u kytary a trochu víc jsme tentokrát přesedlali na piano.

Posunuly se ambice nových skladeb ve srovnání s těmi z debutu Albatross z roku 2016?

Lavičková: Jsou trochu hlubší a těžší. Ač jsou stále velmi melodické, jejich témata jsou složitější. Tomu jsme chtěli přiblížit i výslednou hudební podobu. Je zatěžkanější a hutnější, ať už jde o efekty, zvuky syntezátorů, či linky bicích.

Patočka: Více jsme propojili příběhy textů s hudební složkou. Důsledně nás k tomu vedl britský producent Tom O. Marsh, s nímž jsme album ve Vídni natáčeli. Desítky hodin jsme pracovali na instrumentálním i pěveckém vyjádření. Vedli jsme dlouhé konverzace o tom, jaký pocit v nás vyvolávají určité zvukové party a formy. Desku jsme chystali rok a půl a myslím si, že jsme se za tu dobu ve vyjádření emocí a příběhů výrazně posunuli.

Teepee Foto: Lucie Levá

Na albu jsou dvě skladby o úmrtí blízkých osob. Jak složité bylo dosáhnout v hudbě odpovídající atmosféry?

Lavičková: Pro mě byla tvorba písně Hazel Trees formou terapie. Řekla bych, že ze mě do ní vypadl smutek, což vnímám jako krok k tomu, aby mi bylo lépe. Obecně platí, že písně, v nichž jsou v textu těžká osobní témata, mají stejný efekt. Když je složím, uleví se mi. Ta terapie funguje i dlouhodobě. Pokaždé, když takovou skladbu zpívám, prožívám pocit smutku znovu. Tím se s ním lépe vyrovnávám.

Patočka: V mém případě jde o skladbu Heavenly Gates. Když jsem ji psal, cítil jsem, že jsem s člověkem, jenž odešel, navázal konverzaci. Pomohla mi pochopit okolnosti jeho smrti. Při každé její interpretaci si ho připomínám, a s tím i to, že jsme všichni smrtelní.

EP Mirrors, které jsme vydali před třemi lety, poukazuje pouze na bolest a problémy v našich životech. V kontrastu s ním jsme na novém albu našli přijetí a vyrovnávání se s vážnými životními okolnostmi. Jeho základním tématem je smíření.

Souvisí to i s vaším osobnostním růstem?

Lavičková: Ano. Myslím si, že jsme se za poslední dva roky změnili. Mirrors vznikalo v době, kdy jsem byla naštvaná na celý svět. Měla jsem pocit, že všechno je špatně a nemám před sebou budoucnost. Dnes to vnímám tak, že svět je takový, jaký je, a záleží na tom, jak k němu člověk přistoupí.

Co vás k tomu přivedlo?

Lavičková: Nějakou dobu jsem v rámci jednoho humanitárního projektu pracovala ve škole v Indii. Viděla jsem tam lidi, kteří nemají vůbec nic, ale radují se z těch nejmenších věcí. Změnilo mi to pohled na svět. Uvědomila jsem si, že jsem žila jako blázen, když jsem se nořila do depresí kvůli věcem, které se mi sice v tu chvíli zdály být zásadní, ale ve skutečnosti to byly malichernosti. Všímám si teď dobrých věcí, které jsou kolem. Na zlé se nesoustředím.

Patočka: Ve svých přesvědčeních a životních postojích se vzájemně podporujeme. Naše pohledy na svět se prolínají.

Teepee Foto: Lucie Levá

Které další skladby z alba jsou pro vás důležité?

Lavičková: Momentálně ve mně vyvolávají nejsilnější pocit Starving Hands a No Reason. Prvně jmenovaná je ovlivněna mým pobytem v Indii. Je o lidech, kteří jsou v tíživých životních situacích a neustále narážejí na překážky nespravedlivého systému.

No Reason vznikla z mé frustrace z toho, že jsme vytvořili svět, ve kterém se muži a ženy navzájem označují za ty druhé. Mluvíme o tom, že ženy jsou z Venuše a muži z Marsu, ale přitom pocházíme ze stejného místa. Jediné, co potřebujeme, je trocha pochopení a respektu k sobě navzájem. Neexistuje důvod, proč by lidé nemohli být, kýmkoli chtějí, nezávisle na svém pohlaví.

Patočka: Kromě Heavenly Gates, o níž jsem mluvil, jsou pro mě důležité písně, které jsme skládali s producentem Tomem. Každá další, jež z té spolupráce vzešla, udala nové výrazové směřování kapely.

Mám rád Around It, kterou jsme skládali ve Vídni. Je o tom, že jsme každý jiný a neměli bychom se bát být takoví, jací jsme. Oslavuje jedinečnost člověka.

Váš repertoár provázejí anglické texty. Existuje v něm píseň, která by měla český?