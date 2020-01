Skupina Sendwitch hledí v písni a klipu Kruhy na partnerský vztah

Zaúkolovali jsme našeho kamaráda Martina Kolembáře, který už s námi spolupracoval například na turné s Rybičkama 48. Se svou přítelkyní Péťou Schönbekovou, jež měla na starosti choreografii herce Pavla Plašila a herečky Verči Půlpánové, vytvořili příběh, který by měl všem ukázat, o čem vlastně písnička vypráví. Za zmínku stojí i to, že je to náš první videoklip na tzv. one take. Vše se musí vydařit bez jediného střihu. Obávám se, že bude i naším posledním, protože to bylo opravdu náročné, ale o to zábavnější.