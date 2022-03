Skupina Poetika: Život a tvorba mají hlubší smysl, než se může zdát

Po vydání první desky se zájem o Poetiku ještě zvýšil a následovalo i úspěšné turné, které jsme absolvovali s kapelou Mirai. Bylo to lepší a lepší, a nezměnilo se to ani poté, co jsme začali vydávat první singly z nové desky. Zařadili jsme je do koncertního repertoáru ke starším písním, a myslím, že lidi baví.