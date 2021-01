Skupina Megaphone teď vzpomíná na osmdesátky

Připouští, že ten, kdo v kapele nastoupenou hudební cestu prosadil, je on. Přivedly ho k tomu před časem skupiny Franz Ferdinand, Bloc Party nebo Arctic Monkeys. V poslední době rád poslouchá australské indie kapely, přičemž řada z nich u nás není podle něho příliš známá. Rád má především uskupení Tame Impala, které ale u nás už své fanoušky má.

„Prvním vrcholem naší kapely bylo vydání alba Gift Shop v roce 2013. Bylo kytarové. Poté se kromě mě stal dvorním skladatelem klávesista Honza Šimáček, což je mág, pokud jde o syntetizéry a klávesové nástroje. A protože já sám skládám u počítače, dospěli jsme k tomu, že elektronická hudba je pro nás prostor, ze kterého se nám dobře čerpá. To se výrazně promítlo do našeho současného zvuku. Kytary šly trochu do pozadí,“ vysvětlil Sláma.