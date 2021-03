Skupina Jelen přichází s písní o Ještě jednu noc. Navazuje na Magdalénu

„Když kluci přišli s nápadem na tuhle písničku a já začal pracovat na textu, pořád se mi do vět, které ke mně přicházely, vkrádalo téma nevěry. Najednou mi došlo, že stejně jako my, i naše Magdaléna musela za těch pár let dospět. Posunula se v životě jinam a už to dávno není ta vyjukaná holka, se kterou okolnosti mávají, jak se jim zachce. Vyrostla v sebevědomou, krásnou, dospělou ženu a místo aby se nechala vláčet osudem, drží otěže pevně v rukách. Ve chvíli, když jsem si tuto souvislost představil, text se psal prakticky sám,“ popisuje Polák.