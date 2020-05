Skupina Dirty Blondes: Devadesátky byly ryzí a čisté

Křest alba měl proběhnout ve středu 29. dubna v pražském klubu Futurum. Nouzový stav to však neumožnil. Kdy album pokřtíte?

Hamerník: Mysleli jsme si, že by to třeba mohlo klapnout. To se ale bohužel nestalo. V tento den jsme měli úplně první koncert a křest EP přesně před deseti lety, proto jsme to datum vybrali. Deska 29. dubna vyšla digitálně a na vinylu.

Křest jsme přeložili na podzim, ale do toho si pohráváme s myšlenkou, že pokud se v květnu zruší restrikce a otevřou se naplno zahrádky, mohli bychom ho v menším rozsahu uskutečnit 29. května venku v Gauči ve Stromovce v Praze. Byl by to takový test crash křest. Během května také vypustíme nový videoklip k písni Can’t Stop.

Oslavujete desáté výročí. Daří se vám naplňovat vize, s nimiž jste kapelu založili?

Hamerník: Určitě. Byli jsme vždycky nohama na zemi, a proto jsme si vytyčili reálné cíle, které pro nás byly důležité a kterých jsme chtěli dosáhnout. Chtěli jsme se dostat minimálně na klubovou scénu, hrát v zahraničí, vydávat desky, mít velké koncerty, na větších festivalech, a především se dostat ke kapelám, které máme rádi, a předskakovat jim. Mám tím na mysli třeba The Subways nebo Therapy?

To všechno se nám povedlo. Je za tím ale velká spousta práce. Jsme spokojeni. Uvidíme, co dalšího přijde s novou deskou.

Prostor pro další rozvoj tu jistě je.

Hamerník: Vidím ho spíš v naší prezentaci a koncertování v zahraničí, na což se ostatně již řadu let soustředíme a daří se nám to. Přijde mi, že v České republice je prostor pro klubové kapely dost omezený. Mám pocit, že už jsme u mnohých lidí jasně zaškatulkovaní.

Ale věřím, že s novou deskou, první s Dančou na postu zpěvačky, by se to mohlo změnit. Zase jsme to posunuli o kus dál a můžeme oslovit nové publikum.

Od dubna 2015 je vaší zpěvačkou Dana Yousifová. V čem je její přínos?

Hamerník: Je na stejné vlně jako my, což je důležité k tomu, aby kapela dobře fungovala. Danča je skvělá zpěvačka, upřímně si myslím, že je jedna z nejlepších a nejtalentovanějších mladých zpěvaček u nás, a my máme to štěstí, že jsme ji oslovili a přidala se právě k nám. Přestože je její záběr velice široký, ten rockový jí velice sedí, a to nás posouvá dál. Má skvělý smysl pro melodie a harmonie.

Skupina Dirty Blondes vydala své třetí album. Foto: archiv kapely

Z vaší tvorby je patrné, že vlna, na kterou jste všichni naladěni, je hudba devadesátých let. Je to tak?

Hamerník: Ano, milujeme devadesátky.

Co je pro vás na tehdejší hudbě tak přitažlivé?

Yousifová: Devadesátky byly ryzí, čisté a nezkažené diktátem vkusu. Líbilo se mi, jak upřímně tehdejší hudebníci přistupovali k tvorbě, jak byli otevření.

Hamerník: Ano. Byla to doba, kdy rockové kapely určovaly životní postoje a styl. Zásadně tím ovlivnily spoustu lidí. Nebyl to jejich záměr, prostě se to dělo.

Proč se vaše nové album jmenuje Freedom, tedy Svoboda?

Hamerník: Svoboda je pro nás velice důležitý pojem. Když jsme začali psát písně pro nové album, ta s názvem Freedom vznikla jako první. Napsal jsem k ní text. Bylo to před dvěma lety a my si řekli, že by mohla být určující pro koncept desky. Tehdy svět řešil uprchlíky a migrační krizi a my cítili, že toto téma je aktuální.

Yousifová: Nyní, když album vychází, žijeme v době, kdy se potýkáme s omezeními kvůli pandemické krizi. Pojem svoboda je tedy stále aktuální a dotýkají se ho i další texty na desce. Odpovídá mu i vizuální stránka alba.

Jste politická kapela?

Hamerník: Rozhodně ne. Spíše reagujeme na společenské dění a snažíme se poukázat na citlivá témata. Už filozofie naší poslední desky We Live Only Once byla podobná té, která je na albu Freedom. Mít názor je pro naši tvorbu důležité.

Souzní popsané filozofie s vaším osobním životem?

Yousifová: Rozhodně ano. Texty jsme si s Tomášem rozdělili na půl a ty, které jsem vytvořila na tuhle desku, byly vůbec nejosobnější, co jsem kdy napsala.

Jaké jsou vaše plány na letošní rok?

Hamerník: Slavíme deset let, a tak byl plán už od jara velkolepý. Měl to odstartovat křest desky, měli jsme hrát na spoustě festivalů doma i v Německu. Všechno ale postupně odpadává a ruší se, takže koncept letošního roku se nám bohužel rozpadá.