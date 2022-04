Skupina Dead Can Dance: V hudbě postrádám odvážnější experimenty

Poslední turné jsme měli v roce 2019 a pamatuji si, že mě trápilo, že jsme tehdy neměli dost času na přípravu. Když člověk pořád koncertoval, neměl moc času, aby do vystoupení přinesl opravdové změny. To je škoda, protože časem objevíte místa, která si zaslouží vývoj a potřebují upravit.

Nyní jsem měl čas se tomu opravdu věnovat a znovu naše skladby prozkoumat a myslím, že lidé budou překvapeni, kam jsem je posunul. Jsem si jistý, že je poznají, ale rozhodně nejsou stejné. V nové podobě už tolik nespoléhají na technologie, je to daleko víc živý organismus.

Už v dětství. Můj otec je z Londýna a matka z Irska. Pochází z venkova z farmářské rodiny. V Londýně jsem nasával rockovou hudbu a v Irsku se o prázdninách seznamoval s tamním folkem. To byl první kontrast, který jsem zaznamenal.

Bohatství hudby jsem víc začal vnímat, až když jsem se ve čtrnácti letech s rodinou přestěhoval na Nový Zéland, kde jsem začal objevovat maorskou hudbu. To byl první opravdu výrazný zážitek, nasával jsem kulturu Polynésie.

Hitparády jsou jednotvárnější než v minulosti, protože odrážejí především to, jakou hudbu poslouchají mladí lidé. Dřív byly reflexí vkusu všech věkových kategorií. Dnes se hudební trh zaměřuje na mladé a ti mají sklon poslouchat, cokoli je v módě. To je škoda, protože když podléhají skupinovému tlaku a snaží se o jakousi jednotnou identitu, ignorují velkou část světa.

Moc často ne. Nepotřebuji pokaždé vyrazit přímo na místo, většinou prostě jenom poslouchám hudbu, která mě baví. Momentálně jsem po uši v indické. Rád ale vzpomínám například na cesty do Maroka, kde jsme v horách objevili úžasný svět. Hudba, kterou jsme zde poslouchali, byla naprosto dechberoucí. Bylo to trochu jako cestovat časem.

Opravdu jsme se rozešli jen jednou. Po albu Spiritchaser jsme potřebovali každý strávit nějaký čas zvlášť. Asi bychom to tehdy nijak nenafukovali a jen si dopřáli chvilku v ústraní, ale kvůli smlouvám s vydavatelstvím jsme museli vydat oficiální prohlášení. Kdyby nás naše závazky nenutily řešit to veřejně, nikdo by si ani nevšiml.