Skupina Blackout Problems: Nahráváme velmi temnou desku

Jsme z něj nadšeni. Začínali jsme v Londýně, což pro nás není obvyklé, a navíc jsme nikdy předtím neabsolvovali své turné v tolika zemích. Někde už jsme hráli i vlastní koncerty, například v Praze, ale třeba v Paříži nebo Amsterdamu je to poprvé.

Naprosto skvělé. Kapela, její tým i fanoušci k nám byli velmi vstřícní. Musím říct, že koncert v Praze byl jedním z vrcholů turné. Hráli jsme v Lucerně a nezapomenu, kolik schodů je potřeba sejít, než se člověk dostane do toho obrovského krásného sálu. Bylo vzrušující hrát pro tolik lidí. Nyní se k vám vracíme do Rock Café, kde si z minulého koncertu pamatuji, že je to také dost schodů pod zem. Jsem zvědavý, jestli přijde víc lidí než minule.