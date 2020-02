Skupina ABBA už dva roky slibuje nové písně. Vyjít by mohly letos v září

Prozradil to Benny Andersson, jeden ze členů slavné popové čtveřice. Podotkl ale, že to nezáleží jenom na něm. „Kdyby to bylo na mně, vyšly by v září,“ konstatoval.

Björn Ulvaeus, další ze slavné kapely, předloni v dubnu sdělil, že nové skladby se jmenují I Still Have Faith in You a Don’t Shut Me Down. „Všichni čtyři jsme cítili, že po nějakých pětatřiceti letech může být vzrušující jít znovu do studia a nahrávat,“ sdělil muzikant.