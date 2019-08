Skončil předjubilejní Jiráskův Hronov

Především pracovní, nabitý energií jak divadelních představení, tak i při práci v seminářích a diskusních klubech. Opět ukázal, že amatérské divadlo má před profesionálním velkou devizu v nadšení a zaujetí, vkládaných do každého představení, cvičení i diskuse.

V repertoáru letošního Jiráskova Hronova převažovala činohra, a to i v doprovodném programu. Stalo se to předmětem diskusí a kritiky ze strany především mladších divadelníků. Od profesionálních souborů v doprovodném programu se očekává, že amatérům přinesou tvůrčí inspiraci, a to zdaleka ne všechna letošní představení naplňovala. Pocit dluhu vůči mezidruhovosti a žánrové pestrosti zůstal jedním ze znaků letošního ročníku.