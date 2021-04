Skladba Má vlast s Vilmou Cibulkovou předznamenává nové album Michala Prokopa

„Když mi Michal Skořepa do telefonu vysvětloval námět na vizuální složku klipu, hned jsem pochopil, že jsem si vybral pro klip partnera, který ví, o co jde. Moc se mi to líbilo. Na Vilmu Cibulkovou jsme, pokud si pamatuji, přišli tak nějak společně, když jsme spolu probírali, jak by asi měla herečka vypadat, co by měla představovat. Michal mi nabídl ještě několik dalších tipů, nevěděli jsme, jestli by to Vilma vůbec vzala. Když jí zavolal, souhlasila prý okamžitě poté, co si tu píseň poslechla. My se spolu s Vilmou trochu znali z dřívějška, ale nikdy by mě nenapadlo, že spolu budeme takhle pracovat. Byla úžasná a jsem moc rád, že ten klip Michal natočil právě tak. Oba byli skvělí, oběma moc děkuji. Mají lví podíl na tom, jak klip dopadl,“ dodává Prokop.