Sinplus přicházejí s albem plným vášně

Aktuální nahrávka obsahuje i již vydaný singl Break the Rules, titulní skladbu, která debutovala v playlistu Spotify All New Rock a momentálně patří podle tuzemské IFPI k nejhranějším rockovým písním u nás.

„Toto je naše první album, jež zní přesně jako to, které jsme chtěli nahrát už od samého začátku. Je to jednoduše rokenrol,“ tvrdí bratři Brogginiové, kteří mají na kontě cenu MTV Europe, vystoupení na slavném festivalu Isle Of Wight či předskakování kapele Roxette.

Skladba Private Show z nového alba Video: archiv kapely

Hudebníci před nedávnem pocítili potřebu změny a rozhodli se podniknout cestu do USA. Cestování mezi Kalifornií a Nashvillem jim pomohlo objevit jejich kořeny. Nové album nepřináší žádné syntetické triky. Zní z něho jen kytara, baskytara, bicí, zpěv a spousta vášně.