Singl kapely No Heroes je plný pozitivní energie a nových obzorů

„V jádru je nový singl odrazem dnešní doby a říká, že člověk nemůže žít jen minulostí. Text napůl vznikl už před covidem a je o tom, jak něco uteče a už se to nedá vrátit, ať už jde o vztah, životní sen, nebo touhu stát se rockovou hvězdou. Pak přišel covid a ten přinesl i refrén a uvědomění si, co člověk doopravdy má a co je důležité, rodina, zdraví, přátelé. Zní to jako horoskop, ale je to tak,“ prozrazuje o vzniku singlu Thomas.