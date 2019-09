Sinatra v teniskách. Jamie Cullum spojil pop, showmanství a jazz a míří do Prahy

Hravý a kreativní Cullum si bere prvky všeho možného, co se v hudebních dějinách odehrálo, a vytváří z toho vlastní styl - Frank Sinatra, Cole Porter, Jimi Hendrix, Rihanna nebo White Stripes, vše se dá zpracovat.

První album Heard It All Before si v roce 1999 zaplatil sám z půjčky. Komerční úspěch přišel až s alby Twentysomething a Catching Tales. Zatím posledním řadovým albem je Taller.