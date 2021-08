Šílená noc s akrobaty Cirque Le Roux

Tři sourozenci přijíždějí do svého rodného venkovského domu na pohřeb své matky, který se má konat následujícího dne. To není právě téma pro jiskřivou crazy komedii, nicméně noc, kterou s Beou, Rolandem a Tibouem i jejich partnery diváci prožijí, svědčí o opaku. Celé pětaosmdesátiminutové představení je dynamickým sledem neuvěřitelných gagů, špičkové pozemní akrobacie, tance a humoru.

Produkce Deer in The Headlights vychází z estetiky francouzského filmu noir, oproti jiným novocirkusovým představením má daleko větší divadelní charakter, iluzivní dekorace, bizarní kostýmy a hodně se v ní mluví. Kromě francouzštiny a angličtiny mimochodem i docela srozumitelnou češtinou.

Ale to, co se vypráví slovy, je vzápětí prolnuto do řeči těl fyzicky, ale i herecky perfektně vybavených aktérů. Každý z nich vytváří nezaměnitelný typ postavy, který si diváci rychle oblíbí, a s úžasem sledují propletence vzájemných vztahů, jež hrdinové během noci navážou.