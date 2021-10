Sexy směs soulu, reggae i funky. Přijedou Nneka či Xavier Rudd

Poprvé o ní bylo slyšet v roce 2005, když vydali s DJem Farhotem první EP The Uncomfortable Truth. Fantastická byla hlavně deska No Longer at Ease z roku 2008, kde vyšel hit Heartbeat. Není divu, že pro ni znamenal průlom do mainstreamu a přinesl hodně nových fanoušků, protože zní dodnes skvěle. Později ho remixovali Chase & Status. Celkově vydala Nneka pět alb a během karantény fanoušky neustále zásobovala novými skladbami.