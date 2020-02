Seriálové legendy se vrací. Přátelé nabídnou zbrusu nový díl

„A je to tady...“, komentoval oznámení HBO na Instagramu Matthew Perry. Nadšení pak na sociálních sítích ventilovaly i tisíce fanoušků.

Americký seriál Přátelé patřil k nejúspěšnějším televizním projektům vysílaným na přelomu století i nejúspěšnějším televizním projektům vůbec. O neuvěřitelné popularitě, které se seriál stále těší, svědčí i to, že šestice hlavních hrdinů získává asi 2 procenta příjmů z vysílacích práv, což činí zhruba 20 milionů dolarů (462 milionů korun) ročně pro každého z nich.

Během deseti let se stal diváckým fenoménem, poslední epizodu na stanici NBC tak v květnu 2004 sledovalo jen v Americe přes 52 milionů diváků. Přes pozdější časté spekulace o možném návratu to bylo naposledy, co se Přátelé v premiéře objevili.