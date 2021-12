Semifinálový večer StarDance skončil nečekaně. Do finále míří tři páry

„Těšil jsem se na to celý večer, byla to konspirace, a máme velkou radost, že uvidíme všechny tři páry. Příště vás čekají čtyři tance plus jeden. Vrátí se nám také všechny páry,” vysvětlil překvapující rozuzlení Marek Eben.

Hlasy od diváků se předávají do dalšího kola, stejně jako známky od porotců.

„Tohle jsme vůbec nečekali, přijde mi to jako skvělý závěr toho všeho, co jsme tady dneska prožili,“ reagoval herec Jan Cina.

Zatancovali i porotci

Večer odstartoval tancem čtyř porotců Richarda Genzera, Zdeňka Chlopčíka, Jana Tománka a Tatiany Drexler.

Na taneční parket pak vtrhli farářka Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík, kteří zatančili slowfox. „Viktorie vy rostete každým kolem, kdyby bylo ještě osm kol, tak to vyhraje,“ ohodnotil Richard Genzer z houpačky, kterou dostala porota k dispozici od Marka Ebena.

Původně ji využila dvojice při tanci. „Vysoko hodnotím kvalitu chodil, krásné špičky,“ doplnila Drexler, která se však na houpačku neodvážila. Tanečníci si vysloužili 32 bodů.

Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík Foto: Petr Horník, Právo

Štafetu si přebral Tomáš Verner a Kristýna Coufalová s paso doble. „Viděla jsem emoce i krásné paso doble, teda pro netanečníka. Bylo tam všecko, co tam má být,“ vylíčila Tatiana Drexler. „Výborný charakter, to se vám povedlo skvěle. Ocenil bych také postavení, které je důležité,“ svěřil se Jan Tománek. „Mohu Kristýnce i Tomášovi poděkovat, protože to, co jsme trénovali, to tam bylo,“ zakončil Chlopčík. Pár si odnesl 39 bodů.

Zábavný taneční pořad české televize StarDance. Na snímku Martina Viktorie Kopecká, Marek Dědík, Kristýna Coufalová, Tomáš Verner, Adriana Mašková, Jan Cina Foto: Petr Horník, Právo

Do třetice přišli roztančit diváky Jan Cina a Adriana Mašková. „Vy jste pochopil, co se po vás chce. Přirozeně jste to zvládnul, a to bych povýšil nad ostatní atributy, které už nejsou v devátém díle důležité,“ ohodnotil Jan Tománek. „Atributy jsou důležité, ale vaše rumba byla nádherná. Byl tam obrovský potenciál emocí,“ oponoval Chlopčík. Rumba páru vynesla rekordních 40 bodů.

Na snímku Adriana Mašková a Jan Cina Foto: Petr Horník, Právo

Sambu předvedli Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík. „Krásná samba, pokrok tam je a já z toho mám velkou radost. Oceňuji krásnou zvedačku,“ přiznal se Richard Genzer. „Samba je velmi, velmi těžká, ale ten výkon byl úžasný,“ dodala Drexler. „Překonala jste sama sebe, překonala jste dimenzi svého těla,“ radoval se porotce Tománek z pokroku Martiny Viktorie Kopecké. Dvojice si vysoutěžila 34 bodů.

Na snímku Kristýna Coufalová a Tomáš Verner Foto: Petr Horník, Právo

Tomáš Verner a Kristýna Coufalová předvedli pátý tanec večera. „Já jdu chválit, bylo to krásně do rytmu,“ řekla Porotkyně Tatiana Drexler. „Dáváte divákovi opravdový tanec, pro mě nejlepší tanec letošní StarDance,“ konstatoval Tománek. „Mám husí kůži z toho prožitku, co jste předvedli na parketu,“ svěřil se Zdeněk Chlopčík. Pár dostal od porotců 40 bodů.

Minulou sobotu vypadli Tereza Černochová a Dominik Vodička a kvůli pozitivnímu testu na covid-19 také Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková.